В Балаковском техникуме обсудили вопрос обучения поваров: как в подготовке специалистов должны участвовать работодатели

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Для того чтобы студент техникума или колледжа стал востребованным специалистом, ему необходимо пройти несколько «ступеней»: ещё в школе определиться с выбором профессии и «правильного» учебного заведения; во время обучения в учреждении СПО – иметь возможность учиться в современных условиях, у лучших педагогов. Немаловажно и то, где он будет проходить практику, а затем и работать. Для того, чтобы ребятам было легко преодолевать эти «ступени», руководство техникумов и колледжей разрабатывает различные программы.На днях в Балаковском промышленно-транспортном техникуме им.Н.В.Грибанова совместно с представителями нескольких организаций обсудили вопрос обучения поваров: как в подготовке специалистов должны участвовать работодатели.«Мы являемся связующим звеном между школьниками и работодателями. Ведь профориентационная работа у нас начинается со школы, когда учащиеся приходят в наши мастерские, видят – в каких условиях и чему учатся студенты. Функционирует «Школа рестораторов»: обучающиеся школы № 7 в течение года в мастерской техникума с нашими педагогами познают азы профессии. Все это способствует правильному выбору будущей специальности. И после таких курсов к нам в техникум приходят ребята, которые точно знают: они хотят быть поварами. И наша задача – чтобы они не разочаровались в выборе профессии, а стали настоящими профессионалами», - отметил директор Балаковского промышленно-транспортного техникума им.Н.В.Грибанова Дмитрий Поперечнев.В техникуме успешно работает схема взаимодействия ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ПРЕДПРИЯТИЕ. Социальное партнерство техникума, организаций и предприятий представлено различными формами взаимодействия, одним из которых, конечно, является производственная практика обучающихся.В ходе круглого стола состоялось первое подписание договора о Дуальном обучении между ООО «Корпоративное питание» и Балаковским промышленно-транспортном техникумом им.Н.В.Грибанова.Приоритет дуального обучения заключается в том, что будущий специалист получает реальные профессиональные умения и компетенции на основе эффективных технологий, находясь в составе производственного коллектива. Будущий специалист усваивает нормы корпоративной культуры именно того предприятия, на котором будет работать.Директор ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш отметила, что необходимо поднимать престиж профессии повар, и это должно быть на уровне муниципалитета: «К сожалению, часто бывает, что студенты, отучившить на повара, не идут трудиться по профессии. Они долго не могут найти место работы, им трудно влиться в коллектив. Наше начинание поможет им стать частью большой организации: уже во время обучения они будут знать, что после окончания техникума их ждут на нашем предприятии».Подробнее на нашем сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/33542/