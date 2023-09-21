Разработан проект долгосрочного плана развития Усть-Курдюмского территориального управления

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В ходе заседания отмечено, что разработка плана велась комплексно с учетом перспектив развития всей Саратовской агломерации, ее этапы обсуждались в том числе с депутатским корпусом городской Думы. Проект нацелен на повышение качества жизни населения Усть-Курдюмского территориального управления и включает в себя различные социально-экономические, транспортные, коммунальные, экологические и другие инфраструктурные решения.Обращаясь к присутствующим на заседании, Сергей Овсянников отметил важность подготовленного документа для дальнейшего развития Усть-Курдюмского территориального управления. «Такую инициативу можно только приветствовать. Органы власти любого уровня должны быть ориентированы на население и его запросы, поэтапно развивая территории, исходя из имеющихся возможностей и основываясь на результатах исследований. Будем последовательно двигаться в этом направлении», – подытожил председатель Думы.По итогам заседания Координационного общественного совета Усть-Курдюмского территориального управления отмечено, что предложения, высказанные в ходе мероприятия, могут войти в стратегию социально-экономического развития Саратова.