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Бригада санавиации доставила из Аркадака в саратовскую больницу пострадавших в ДТП

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо аркадакцев.

Один из них в состоянии средней степени тяжести был сразу доставлен бригадой скорой помощи в Балашовскую районную больницу, трое остальных были осмотрены дежурной бригадой приемного покоя Аркадакской районной больницы.

После осмотра и проведения диагностических процедур все пострадавшие были помещены в палаты интенсивной терапии, где им была оказана необходимая медицинская помощь, одновременно с этим была запрошена помощь хирурга из Балашовской районной больницы, а также вызвана бригада санитарной авиации в составе нейрохирурга, анастезиолога-реаниматолога.

В ходе проведенного расширенного консилиума была определена тактика лечения и принято решение о транспортировке больных в Областную клиническую больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи. В данный момент пострадавшие уже доставлены в Саратов и госпитализированы для оказания дальнейшей высококвалифицированной медицинской помощи в реанимационное отделении Областной клинической больницы.

«Медики сработали очень оперативно и профессионально, был проведен расширенный консилиум, дана верная оценка состояния пострадавших, вызвана бригада санитарной авиации, которая без промедления доставила пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами из отдаленного района в специализированный высокотехнологичный медицинский центр для лечения. Чаще всего перед санитарной авиацией стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью. Данная ситуация – тот самый случай. Без преувеличения могу сказать, что это три спасенных жизни. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Хочу отметить, что нам очень повезло. У нас есть возможность эвакуировать больных из районов в областной центр санитарной авиацией максимально быстро. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Мы уже несколько лет эвакуируем пациентов из районов в областные клиники по воздуху. Это и быстро, и удобно, и сохраняется «правило золотого часа», когда медицинскую помощь необходимо оказать оперативно, не затрачивая драгоценное время на дорогу», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.