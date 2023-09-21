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Дворец бракосочетаний Саратова лидирует по числу зарегистрированных браков

Новости
Дворец бракосочетаний Саратова лидирует по числу зарегистрированных браков


В период с 8 по 14 сентября текущего года органами ЗАГС области был зарегистрирован - 1561 акт гражданского состояния, 380 из них - о заключении брака.

По числу зарегистрированных браков на первом месте Дворец бракосочетаний Саратова. В указанный период отношения там узаконили 62 пары.

Второе место с результатом 56 зарегистрированных браков занял отдел ЗАГС по г. Энгельс и Энгельсскому району.

Отметим, что среди районов Саратова лидирует Ленинский, в районном отделе ЗАГС мужем и женой стали 39 влюбленных.

На одну пару меньше зарегистрировали в г. Балаково, в котором появились 38 семей.