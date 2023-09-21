21 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
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Губернатор анонсировал досрочное открытие бассейнов для взрослого населения

Новости
Вчера на заседании координационного штаба области принято решение смягчить часть ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией.


По словам главы региона Романа Бусаргина, "за последние три недели фиксируется снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди взрослого населения. В связи с этим координационным штабом:
- возобновляется работа бассейнов для взрослого населения;
- разрешаются индивидуальные тренировки для членов сборных команд области по водным видам спорта.
Управлением Роспотребнадзора также официально согласовано проведение в Саратове Всероссийского Первенства по автомногоборью. Соревнования, участие в которых примут спортсмены из 37 регионов, пройдут с 24 по 28 сентября на Театральной площади. До организаторов также доведены требования по профилактике распространения вирусных заболеваний", - отметил Роман Бусаргин.