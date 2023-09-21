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Губернатор области призвал к максимальной эффективности при строительстве скоростного трамвая

Новости
В Правительстве Саратовской области прошло совещание по реализации проекта скоростного трамвая в Саратове. Сейчас работы уже ведутся на нескольких маршрутах.


Губернатор Роман Бусаргин обратил внимание подрядных организаций, что сроки работ нарушать недопустимо, потому что процесс доставляет огромные неудобства для жителей. Более того, проект реализовывается за счет бюджетных средств, и тратить их необходимо максимально эффективно.

Глава региона подчеркнул, что приоритетной задачей для городской администрации и профильного министерства должно оставаться обеспечение транспортного сообщения на время закрытия трамвайных маршрутов. По этому поводу поступает очень много замечаний от жителей Заводского района.

Одной из центральных тем для обсуждения на совещании стала предстоящая реконструкция маршрута № 3. На него приходится значительная часть пассажирского потока (8 млн пассажиров в год). В настоящий момент специалисты прорабатывают несколько альтернативных схем движения. В частности, звучали предложения на время закрытия трамвайного маршрута сделать выделенную полосу для общественного транспорта на проспекте им. 50 лет Октября, запустить новые дублирующие автобусные маршруты.

«Нужно говорить людям честно, что совсем безболезненно это не пройдет. Проект для Саратова очень важный. Задача городской власти совместно с профильными структурами минимизировать неудобства для граждан насколько это возможно. Выходите на улицу и анализируйте пассажиропоток на «тройке» каждый час в каждый день недели. Вы должны четко понимать, какое количество пассажиров и в какое время вам будет необходимо перенаправить. Рассматривайте возможность пустить часть общественного транспорта по параллельным улицам, обсуждайте с железными дорогами по электричкам, которые также могут взять на себя часть пассажиропотока.

Что касается дублирующих маршрутов, автобусы на них не должны сниматься с других направлений. Вы уже пытались сделать так в Заводском районе. В результате с одного востребованного маршрута взяли, на другой направили. Проблему это никаким образом не решило», - отметил Роман Бусаргин.