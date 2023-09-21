Саратовский академический театр оперы и балета открывает новый театральный сезон

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В опере Петр показан в решающий период формирования своей личности, в возрасте от 17 лет до 31 года. При этом авторы стремились к исторически достоверной трактовке образа преобразователя России. В спектакле раскрываются и прогрессивная сторона начинаний Петра, небывалый размах его деятельности, и черты самовластного, подчас жестокого молодого царя.Музыка позволит зрителям перенестись в эпоху формирования первых полков Петра, стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, времени «Великого Посольства», Северной войны и основания новой столицы России – Петербурга.Всего же в первый месяц осени будет показано 8 спектаклей: 3 оперы, 4 балета, 1 оперетта. Также планируется уникальная экспозиция в Гостиной театра, посвященная такому музыкальному жанру, как оперетта. В рамках экспозиции будут представлены костюмы из оперетт разных годов: «Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Цыганский барон», «Марица», архивные афиши оперетт разных периодов, эскизы костюмов и исторические заметки.