Инвесторы положительно оценили инвестиционный климат Саратовской области

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Реализацию Регионального инвестиционного стандарта сегодня обсудили на совещании у первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.Основные вопросы - развитие механизма обратной связи с инвесторами и организация системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями.Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов рассказал об итогах опроса бизнес-сообщества в рамках Регионального инвестиционного стандарта. Он проводился с 1 по 17 августа методом онлайн-анкетирования среди инвесторов в 85 регионах России.Исследование показало, что 78% опрошенных охарактеризовали условия ведения инвестиционной деятельности в Саратовской области как благоприятные (среднее значение по стране - 69%), 5% - как неблагоприятные. 82% отметили, что регион является привлекательным для инвесторов. При этом 75% респондентов увидели улучшение инвестиционного климата региона по сравнению с 2022 годом.Наиболее острыми проблемами ведения инвестиционной деятельности в регионе респонденты обозначили трудности с подведением инженерной инфраструктуры.При оценке Регинвестстандарта 88% отметили, что РИС окажет позитивное влияние на развитие инвестиционной деятельности в регионе.Директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов рассказал о муниципальном инвестиционном стандарте – едином подходе к сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями, создании в них благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.Для муниципалитетов разработаны рекомендации, среди них: наличие Инвестиционного уполномоченного, инвестиционного раздела на интернет-портале, соглашения о сотрудничестве с агентством развития, реализация профессиональной подготовки кадров и т.д.«В прошлом году все районы представили планы инвестиционного развития, актуализировали информацию на сайтах, провели дополнительный поиск свободных площадок, назначили инвеступолномоченных. В конце года будет проведено повышение квалификации инвестиционных уполномоченных с приглашением внешних экспертов – региональная инвестиционная школа. Это поможет специалистам на местах эффективнее управлять инвестициями в своих муниципалитетах», - отметил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.