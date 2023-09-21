В регионе впервые введены дополнительные меры поддержки для заведующих детским садом

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В число изменений по оплате труда в Год педагога и наставника вошли новые доплаты руководителям детских садов, расположенных в сельской местности отдаленных районов области. Согласно законопроекту выплата составит 5 тысяч рублей.«Такая новость для нас стала приятной неожиданностью. В июне мы с коллегами были на региональном форуме руководителей детских садов и в формате диалога с представителями регионального министерства образования обсуждали уровень заработной платы. Отрадно, что губернатор области помог оперативно решить важный для нас вопрос. В большинстве случаев заведующие сельских детсадов отдаленных районов не обладают таким большим количеством педагогических кадров, и наш функционал предполагает немного больше, чем у других коллег», - отметила заведующая детским садом «Василек» села Кистендей Аркадакского района Надежда Кузнецова.Также согласно законопроекту устанавливаются дополнительные меры поддержки молодым специалистам, педагогам среднего профессионального образования, дополнительного образования, сельским педагогам отдаленных территорий и педагогам с дополнительными функциями по наставничеству и методической деятельности.