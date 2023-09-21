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Глава сельского поселения и председатель ТОСа поддержали появление нового инструмента благоустройства территорий

Новости
На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали законопроект коллег из Балашовского района, закрепляющий размер границ прилегающих территорий для многоквартирных домов и пристроенных к ним нежилых зданий – не более 10 метров, для индивидуальных жилых домов – не более 5 метров.

Председатель ТОС Карякино Татищевского района Наталья Павлова рассказала, почему принятый закон поможет улучшить комфортность условий проживания граждан и поддержание прилегающих территорий в приглядном состоянии.
«Прежде всего, муниципалитеты сегодня получили необходимую базу, чтобы самостоятельно, в пределах установленного областью норматива, определять размер границ территорий, прилегающих к многоквартирным и частным домам.
В сельской местности жители всегда убирали территории около своих домов. Однако, бывают случаи, когда люди не желают наводить порядок на прилегающих участках.
Появление в муниципальных правилах благоустройства границ прилегающих территорий, сделает понятным кто и за какой участок отвечает. Это станет дополнительным стимулом для тех людей, которые не понимают, что важно не допускать захламленности участков около своих домовладений», - отмечает Павлова.
То, что установление границ позволит более качественно следить за благоустройством территорий общего пользования считает и глава Березовского муниципального образования Петровского района Сергей Сергеев.
«Для нас это новый инструмент, который расширит возможности, чтобы поселения стали более благоустроенными. Но сама практика уже давно сложилась в ряде регионов нашей страны, например, в соседней Ульяновской области. Даже на Камчатке есть такой опыт. Хочу отметить, что тут не будет никакой принудиловки, это вопрос хозяина и порядка у его двора. Скажу вам, не только я, все главы муниципальных образований Петровского района поддерживают эту инициативу!», - сообщил Сергеев.