Сотрудникам центров «Мои Документы» Саратовской области повысят заработную плату

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Решение о выделении дополнительного финансирования на обеспечение деятельности многофункциональных центров принял Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Средства будут направлены на индексацию заработной платы сотрудников, принимающих участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.Поэтапная работа по повышению заработной платы сотрудников центров «Мои документы» ведется с июля текущего года.С 1 июля зарплата сотрудников окон приема была повышена в среднем на 7%. Наибольшее повышение коснулось отдаленных районов, а именно Базарного Карабулака, Ровного, Горного, Дергачей, Духовницкого, Екатериновки, Лысых гор, Мокроуса, Новых Бурас, Озинок, Романовки, Самойловки, Турков, Алгая, Балтая, Михайловского, Светлого, Шихан, Балтая, Воскресенского, Ивантеевки, Перелюба, Питерки.«В настоящее время в регионе действует 45 офисов «Мои Документы» на 486 «окон». За 2022 год в центрах «Мои Документы» области обслужено 2,3 млн заявителей, которым предоставлено 1 млн 207 тысяч услуг. Увеличение заработной платы позволит сохранить квалифицированные кадры, а также привлечь новые, что повысит оперативность и качество обслуживания заявителей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Отметим, что сотрудники саратовских центров «Мои документы» подтверждают свою высокую квалификацию и на федеральном уровне. В 2022 году представитель Саратовской области Ксения Кудинова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».