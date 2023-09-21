Саратовцы могут стать участниками медиаобразовательного блог-тура «В гостях у носителей языка»ф

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Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит конкурсный отбор молодых языковых активистов для участия в медиаобразовательном блог-туре «В гостях у носителей языка».Мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России в молодежной среде.В блог-туре могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или социальные сети на родных языках.Для этого им необходимо подать заявку до 30 сентября 2023 года на официальном сайте ресурсныйцентр-анр.рф.Победители войдут в команду языковых активистов, которая отправится в блог-тур в Республику Коми.Проект «В гостях у носителей языка» реализуется с 2021 года. Молодые этноблогеры уже побывали в Мордовии и Удмуртии. Выпускники проекта объединились в Сообщество языковых активистов новых медиа и представляют данное молодежное движение в своих регионах, организуя совместные языковые проекты.