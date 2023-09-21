Саратовская область – в десятке регионов-приверженцев здорового образа жизни

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По итогам прошлого года наша область заняла десятое место рейтинга субъектов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни. Такое исследование провели РИА Новости. Эксперты федерального издания основывались на данных Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России.При расчетах учитывались такие показатели как доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.Саратовская область набрала 80,9 балла и заняла 10 строчку рейтинга, значительно улучшив свои позиции.«За последние несколько лет в регионе наблюдается увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время данный показатель составил 52,9%. Министерство спорта в свою очередь традиционно проводит более ста массовых мероприятий. Укрепляется и материально-техническая база, появляются новые спортивные объекты, в каждом муниципалитете установлены площадки для сдачи ГТО. Уверен, что подобная работа позволит и в дальнейшем увеличивать позиции в рейтинге ЗОЖ»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.