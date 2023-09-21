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Саратовская область – в десятке регионов-приверженцев здорового образа жизни

Новости
Саратовская область – в десятке регионов-приверженцев здорового образа жизни

По итогам прошлого года наша область заняла десятое место рейтинга субъектов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни. Такое исследование провели РИА Новости. Эксперты федерального издания основывались на данных Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России.

При расчетах учитывались такие показатели как доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

Саратовская область набрала 80,9 балла и заняла 10 строчку рейтинга, значительно улучшив свои позиции.

«За последние несколько лет в регионе наблюдается увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время данный показатель составил 52,9%. Министерство спорта в свою очередь традиционно проводит более ста массовых мероприятий. Укрепляется и материально-техническая база, появляются новые спортивные объекты, в каждом муниципалитете установлены площадки для сдачи ГТО. Уверен, что подобная работа позволит и в дальнейшем увеличивать позиции в рейтинге ЗОЖ»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.