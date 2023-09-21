В Саратове стартовал новый сезон федерального профориентационного проекта для школьников

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На площадке саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» начал работу новый этап мультимедийной выставки-квеста «Лаборатория будущего». Это один из форматов Всероссийского проекта для школьников 6-11 классов «Билет в будущее», который является ядром профессионального минимума, внедренного во всех школах страны с 1 сентября. Проект призван структурировать работу по ранней профориентации.Участниками нового сезона «Лаборатории будущего» станут более 5000 школьников Саратовской области. Всего в федеральном проекте «Билет в будущее» в 2023 году принимают участие более 13 тысяч обучающихся и более 800 педагогов-навигаторов региона. Участники проекта также посещают профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», промышленные экскурсии на ведущие предприятия области. Запись на мероприятия проекта осуществляется образовательной организацией через регионального оператора проекта – областной центр по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО» по телефону: (8452) 28-25-23 (доб. 105) или по адресу электронной почты: omcpopr@soiro.ruКроме того, в новом учебном году для всех, кому предстоит принять решение о выборе или смене профессии, «Билет в будущее» запустил шоу-подкаст «Клуб любителей понедельников». Проект приурочен к запуску во всех школах страны курса «Россия — мои горизонты», который откроет новые возможности миллионам российских детей.Профориентационный проект дает школьникам возможность познакомиться с множеством профессий и понять, чем они хотели бы заниматься. Подкаст будет полезен и взрослым, планирующим сменить сферу деятельности. Каждую неделю ведущие знакомят слушателей с гостями из разных областей и профессий, которые ответят на самые актуальные вопросы и расскажут о том, сколько зарабатывают крановщики, почему океанологи не выгорают, а рестораторы не едят модную еду. Также зрители узнают, какие гонорары получают астрофотографы за снимки звездного неба и как запустить свой стартап в агротех-сфере. Герои подкаста – люди, которые горят своим делом и с удовольствием ходят на работу в понедельник, заряжают на поиск своего карьерного пути.