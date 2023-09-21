На Балаковской АЭС пройдет командно-штабное учение

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В соответствии с плановым графиком 29 сентября на Балаковской атомной станции пройдет командно-штабное учение с отработкой практических действий по ликвидации условной чрезвычайной ситуации и эвакуации персонала.В учении примут участие руководство и противоаварийные формирования Балаковской АЭС.Во время учения в районе Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая специальная техника, а также пассажирский транспорт для практической отработки эвакуации персонала.На базе МАУ УСК «Форум» развернут сборный эвакуационный пункт.На работу Балаковской АЭС в штатном режиме и жизнедеятельность Балаково и Балаковского района учение не повлияет, сообщают в Управлении информации и общественных связей предприятия.