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Школьников и родителей предупредили об ответственности за буллинг

Новости
В рамках Единого дня профилактики с подростками обсудили тему буллинга в образовательных организациях

Каждую третью пятницу месяца все специалисты системы профилактики занимаются правовым просвещением подростков и их родителей. В сентябре этот день посвящен профилактике оскорблений, клеветы, буллинга в образовательных организациях.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники учреждений образования, социозащитных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних провели круглые столы, лектории, форумы и беседы с подростками по профилактике буллинга, в том числе оскорблений и клеветы.

Так, специалисты отдела культуры, кино, молодежной политики, спорта и туризма администрации Новоузенского района провели социологический опрос на тему «Профилактика буллинга, в том числе в образовательных организациях, оскорблений, клеветы», а также раздали родителям учеников памятки на эту тему.

На территории Ленинского и Кировского районов города Саратова с учащимися проведены информационные лекции, круглые столы, лектории, форумы и беседы по профилактике буллинга. В ходе мероприятий с учениками обсудили, что такое буллинг и какие меры можно предпринять, чтобы его предотвратить, ребята активно участвовали, высказывали своё мнение. Важной частью занятий стало обучение коммуникационным навыкам и развитие эмпатии школьников.

В этот день председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлия Васильева посетила саратовскую школу «Аврора».

«Со старшеклассниками поговорили об оскорблениях, буллинге, клевете, лично и в сетях. Ребята удивились, узнав, что оскорбляя одноклассника, можно быть оштрафованным до 5 000 рублей, а при оскорблении в сети Интернет - до 10 000 рублей. Кроме штрафа подростка, достигшего 16 лет, ждет постановка на учет в ПДН отдела полиции. Если нет 16 лет, родители могут понести административную ответственность, а также возместить моральный ущерб», – отмечает председатель комиссии Юлия Васильева.