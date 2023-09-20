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К участкам для многодетных семей подводят коммуникации и дороги

Новости
К участкам для многодетных семей подводят коммуникации и дороги


Благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина и Губернатора Романа Бусаргина в 2023 году выделены средства на решение инфраструктурных вопросов на землях, выданных семьям с тремя и более детьми.

В Энгельсском районе за счет бюджета активно ведется обустройство дорог и подведение коммуникаций сразу в нескольких микрорайонах, где ранее многодетным семьям предоставлялись бесплатные участки.

В районе 3-го квартала ст. Анисовка подрядной организацией уже обустроен отрезок дороги протяженностью 800 метров.

«Работы подрядчик ведет в соответствии с графиком, погода этому благоприятствует. Планируем к концу сентября обеспечить 2,8 км подъездных путей к участкам», — прокомментировал Алексей Золотухин, и.о. начальника управления эксплуатации дорог и благоустройства комитета ЖКХ администрации Энгельсского района.

Следят за реализацией инфраструктурной программы и сами многодетные семьи.

«У нас есть чат, где мы вместе со специалистами администрации находимся в постоянном контакте, получаем обратную связь по каждому вопросу, видим, фактически, в реальном времени, все те работы, которые идут на участках. Специалисты отчитываются по каждому этапу, размещают фотографии», — рассказала Мария Моргунова, многодетная мама, член районного Общественного совета.

Как подчеркнула общественница, мониторинг работ ведется не только на городских, но и на сельских территориях, где по контрактам уже в этом году появятся дороги и коммуникации.