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В Саратовскую область поступят новые автобусы

Новости
В Саратовскую область поступят новые автобусы

Регион получил еще один казначейский кредит на 100 миллионов рублей.

Это в дополнение к тем 900 миллионам, на которые область должна была закупить 75 автобусов. К этим средствам область добавит и собственные средства в размере 49 миллионов. Таким образом, автобусный парк увеличится не на 75 единиц, как планировалось изначально, а на 82.

Такого количества автобусов не поступало давно. Они будут переданы в пользование государственному предприятию для обеспечения транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах области и города Саратова.

Предполагается, что первые автобусы в область придут в декабре текущего года, все автобусы регион получит в 1 квартале 2024 г.