Более 150 издателей привезут книги на книжную ярмарку «Волжская волна»

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В Саратове прошла пресс-конференция, посвященная книжному фестивалю «Волжская волна», который пройдет в девятый раз с 21 по 24 сентября на Театральной площади.«Девятый год Саратов принимает международный фестиваль «Волжская волна». Символично, что в «Год литературы», который был объявлен Президентом Российской Федерации, у нас состоялась первая книжная ярмарка. За эти годы она стала популярной, получила заслуженное признание. Мы гордимся, что именно в Саратове проводится этот фестиваль», - отметил заместитель Председателя Правительства области-министр образования Михаил Орлов.Фестиваль по сравнению с прошлым годом вырос в два раза — это касается и площадки проведения и количества приглашенных писателей, которых в этом году будет около сорока.В этом году на фестиваль приедут гости из Республики Беларусь и Азербайджана.За 4 дня работы «Волжской волны» на ее площадках пройдет более 80 мероприятий: встречи с популярными авторами, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, поэтические концерты.«Сегодня можно говорить, что фестиваль «Волжская волна» встал в ряд с двумя крупнейшими фестивалями России — «Красной площадью» и «Санкт-Петербургским Книжным салоном», - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.С саратовцами и гостями города встретятся прозаики — лауреаты и финалисты главных литературных премий России: Платон Беседин, Денис Драгунский, Алексей Варламов, Саша Николаенко, Алексей Сальников, Григорий Служитель, Ислам Ханипаев.В рамках фестиваля пройдет пленарное заседание «Роль наставников и педагогов в сохранении русского языка и литературы, развитии культуры чтения и продвижении книги в молодежной среде».С этого года при поддержке Московского Политеха фестиваль «Волжская волна» станет точкой развития креативных индустрий региона. Так, в рамках фестиваля пройдет круглый стол «Книга будущего», посвященный развитию книжной индустрии и библиотек и образовательный интенсив, в рамках которого участники овладеют всем арсеналом инструментов и методов для создания собственного интерактивного фильма.На главной сцене фестиваля пройдет показ первой серии сериала «Плейлист волонтёра» и встреча с его создателями.Все дни на фестивале будет работать книжная ярмарка, на которую привезут книги более 150 издателей со всей России.Программа мероприятий опубликована на сайте: vovolna.ru