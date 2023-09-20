В Саратовской области по нацпроекту закупили мобильные комплексы фиксации нарушений

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Особенность их работы в том, что они «ловят» нарушителей на ходу. Для этого обычные автомобили оборудовали комплексами автоматической фотовидеофиксации. Они направлены на выявление таких нарушений ПДД, как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. На сегодняшний день комплексы прошли тестирование. Планируется, что передвигаться автомобили, оборудованные специальными комплексами, будут не только по Саратову, но и области.Кроме того, за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году было приобретено ещё два стационарных комплекса фиксации нарушений ПДД.На сегодняшний день на территории области действует 644 комплекса автоматической фиксации нарушений. Большая часть функционирует в Саратове – 265, дорогах областного значения – 144 и на федеральных трассах – 121. В результате их работы с начала 2023 года было вынесено и направлено нарушителям более 1 млн 800 тысяч постановлений об административных правонарушениях