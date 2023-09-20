20 сентября 2023 СРЕДА
Новости
13:48 | 20 сентября
Объединением партнеров займется Ассоциация «Со-ДРУЖЕСТВО СООБЩЕСТВ»
13:01 | 20 сентября
Школьников и родителей предупредили об ответственности за буллинг
12:00 | 20 сентября
К участкам для многодетных семей подводят коммуникации и дороги
11:00 | 20 сентября
В Саратовскую область поступят новые автобусы
10:00 | 20 сентября
Более 150 издателей привезут книги на книжную ярмарку «Волжская волна»
09:00 | 20 сентября
В Саратовской области по нацпроекту закупили мобильные комплексы фиксации нарушений
18:00 | 19 сентября
Молодых врачей и работников скорой помощи ждет повышение зарплат
17:00 | 19 сентября
В Воскресенском районе в рамках инициативных проектов обустроили парковую зону
16:01 | 19 сентября
Саратовских школьников приглашают принять участие во Всероссийском открытом уроке о правилах дорожной безопасности
15:02 | 19 сентября
Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области по нацпроекту закупили мобильные комплексы фиксации нарушений

Новости
Три комплекса фиксации нарушений ПДД были приобретены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
В Саратовской области по нацпроекту закупили мобильные комплексы фиксации нарушений


Особенность их работы в том, что они «ловят» нарушителей на ходу. Для этого обычные автомобили оборудовали комплексами автоматической фотовидеофиксации. Они направлены на выявление таких нарушений ПДД, как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. На сегодняшний день комплексы прошли тестирование. Планируется, что передвигаться автомобили, оборудованные специальными комплексами, будут не только по Саратову, но и области.

Кроме того, за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году было приобретено ещё два стационарных комплекса фиксации нарушений ПДД.

На сегодняшний день на территории области действует 644 комплекса автоматической фиксации нарушений. Большая часть функционирует в Саратове – 265, дорогах областного значения – 144 и на федеральных трассах – 121. В результате их работы с начала 2023 года было вынесено и направлено нарушителям более 1 млн 800 тысяч постановлений об административных правонарушениях