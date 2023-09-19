Молодых врачей и работников скорой помощи ждет повышение зарплат

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Суммы выплат составят от 4500 до 14 500 рублей.Также произойдет и повышение «стартовой» заработной платы для молодых медиков, работающих в системе ОМС: у врачей зарплата повысится с 31 100 рублей до 39 250 рублей, у среднего медперсонала с 19 000 до 23 860 рублей.«Сейчас большое внимание уделяется медикам на региональном уровне. Это уже далеко не первое повышение заработных плат в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин очень внимательно относится к медицинским кадрам, и нам это хорошо заметно. Мне, как молодому специалисту, такая доплата очень кстати, к тому же я получу и как молодой специалист, и как специалист психбригады. В скором времени я собираюсь жениться и доплата - это и хороший подарок, и стимул оставаться в профессии, и расти дальше. В профессию я пришел осознанно, поэтому прибавка, которую я получу уже в ноябре, радует, а такое внимание к медикам, такая поддержка очень нам всем нужны и еще раз подтверждает правильность лично моего выбора», - поделился фельдшер психбригады Областной станции скорой медицинской помощи Азамат Мамадов.