В Год педагога и наставника увеличат зарплату педагогам региона

просмотров: 101

По инициативе главы региона Романа Бусаргина учителям, которые будут выполнять дополнительные функции по наставничеству и методической помощи, предлагается установить ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей.«Такое решение позволит сформировать связь поколений - педагогов с большим опытом работы и молодых специалистов. Уверен, что это путь к повышению качества образования. Отдельно отмечу, что доплата предусмотрена для педагогов, которые занимаются методической или наставнической работой, если она не входит в их должностные обязанности по основной занимаемой должности в дополнение к основной деятельности, также важным аспектом является наличие категории «педагог-наставник» и «педагог-методист», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.Такие доплаты будут действовать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в учреждениях среднего профессионального образования.Также по инициативе губернатора области планируется введение доплат преподавателям и мастерам производственного обучения, заведующим детскими садами в сельской местности, увеличение стартовой заработной платы молодым педагогам, а также повышенный коэффициент учителям предметов естественно-научной направленности и педагогам 15 отдаленных районов.Изменения в законодательство будут рассмотрены на ближайшем заседании Саратовской областной Думы на этой неделе.