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В Год педагога и наставника увеличат зарплату педагогам региона

Новости
Новый 2023/2024 учебный год начался не только с перемен для школьников, но и для педагогов. В Год педагога и наставника в регионе планируется введение новых доплат педагогическим работникам, в том числе начинают действовать новые квалификационные категории, такие как «педагог-наставник» и «педагог-методист».


По инициативе главы региона Романа Бусаргина учителям, которые будут выполнять дополнительные функции по наставничеству и методической помощи, предлагается установить ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей.

«Такое решение позволит сформировать связь поколений - педагогов с большим опытом работы и молодых специалистов. Уверен, что это путь к повышению качества образования. Отдельно отмечу, что доплата предусмотрена для педагогов, которые занимаются методической или наставнической работой, если она не входит в их должностные обязанности по основной занимаемой должности в дополнение к основной деятельности, также важным аспектом является наличие категории «педагог-наставник» и «педагог-методист», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

Такие доплаты будут действовать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в учреждениях среднего профессионального образования.

Также по инициативе губернатора области планируется введение доплат преподавателям и мастерам производственного обучения, заведующим детскими садами в сельской местности, увеличение стартовой заработной платы молодым педагогам, а также повышенный коэффициент учителям предметов естественно-научной направленности и педагогам 15 отдаленных районов.

Изменения в законодательство будут рассмотрены на ближайшем заседании Саратовской областной Думы на этой неделе.