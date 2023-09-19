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Для создания проекта «Соловьиной рощи» привлекут профессиональных орнитологов

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На очередной встрече заместителя Председателя Правительства области Павла Мигачёва с общественниками поселка Солнечный-2 проектировщики представили варианты предпроектного решения развития микрорайона и «Соловьиной рощи», разработанные с учетом мнения местных жителей.




Напомним, на предыдущей встрече общественники высказали свои предложения, которые хотели бы внести в проект. Было решено провести работу на местности.

Вместе с проектировщиками общественники вышли на местность, были сделаны актуальные съемки территории, в том числе зеленой зоны. Учитывая пожелания жителей, специалисты подготовили и представили четыре варианта предпроектного решения развития территории микрорайона №8 поселка Солнечный-2 и территории в 42 гектара.

«Проекты включают в себя не только строительство жилых домов, но и социальных объектов. Губернатор области Роман Викторович Бусаргин отмечал необходимость уходить от порочной практики, когда целые микрорайоны возводились без инфраструктуры. При этом для нас важно сохранить уникальный парк, который жители называют «Соловьиная роща», - отметил Павел Мигачёв.

Общая площадь озеленения территории составляет 12 гектаров. Предполагается, что площадь самой «Соловьиной рощи» составит 6,3 гектара. Познакомившись со всеми вариантами, руководитель Общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Никитина и другие активисты выбрали один из них. Также саратовцы попросили предусмотреть в микрорайоне площадку для выгула собак.

Было принято решение привлечь к работе профессиональных орнитологов, чтобы учесть повадки соловьев перед проведением работ и не распугать их. В ближайшее время будет проведена очередная встреча с общественниками для дальнейшей доработки проекта.

С учетом выбранных вариантов решения, а также экспертного мнения орнитологов проектировщики разработают проект, который будет размещен на сайте минстроя области для общественного обсуждения.