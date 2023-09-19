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Саратовских школьников приглашают принять участие во Всероссийском открытом уроке о правилах дорожной безопасности

Новости
Саратовских школьников приглашают принять участие во Всероссийском открытом уроке о правилах дорожной безопасности


Онлайн–трансляция Всероссийского открытого урока о правилах дорожной безопасности состоится 19 сентября в 15:00. Каждый участник и слушатель урока сможет вспомнить о простых, но важных правилах поведения на дорогах.

Гости в студии, среди которых: генерал-майор полиции - Олег Понарьин – заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации, Юлия Костыряченко - заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Российской Федерации, Валентина Кульбицкая - председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде БДД «Юные инспекторы движения» и дети – юные инспекторы движения - расскажут о том, как правильно и безопасно действовать при переходе по пешеходному переходу, как вести себя в автомобиле в качестве пассажира, а также как безопасно управлять электросамокатом и велосипедом.

Урок пройдет в преддверии Олимпиады «Безопасные дороги», а также Всероссийской недели безопасности дорожного движения при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Трансляция урока будет доступна в социальных сетях Национальные проекты России:
ВКонтакте: https://vk.com/nationalprojectsru?w=wall-197461611_147447
Одноклассники: https://ok.ru/nationalprojectsru/topic/155756355122149
А также в соцсетях Российское общество «Знание»

Пройти Олимпиаду «Безопасные дороги» можно с 19 сентября по 15 октября включительно - https://dorogi.uchi.ru/