19 сентября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 сентября
Молодых врачей и работников скорой помощи ждет повышение зарплат
17:00 | 19 сентября
В Воскресенском районе в рамках инициативных проектов обустроили парковую зону
16:01 | 19 сентября
Саратовских школьников приглашают принять участие во Всероссийском открытом уроке о правилах дорожной безопасности
15:02 | 19 сентября
Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
14:35 | 19 сентября
В Год педагога и наставника увеличат зарплату педагогам региона
14:23 | 19 сентября
Для создания проекта «Соловьиной рощи» привлекут профессиональных орнитологов
14:00 | 19 сентября
Продолжается прием заявок на участие в IX фестивале «София»
13:00 | 19 сентября
Под Саратовом завершается реконструкция дореволюционного моста
12:01 | 19 сентября
Дом известной семьи Артамоновых включен в Единый государственный реестр
11:00 | 19 сентября
Градсовет области одобрил Концепцию развития Набережной Саратова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»


15 сентября открылся прием заявок на участие в юбилейном V сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.

В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Победители и лауреаты будут определены в следующих номинациях:
«Лучший молодежный спектакль»,
«Лучший детский спектакль»,
«Лучшая режиссерская работа»,
«Лучшее музыкальное оформление»,
«Лучшее художественное оформление»,
«Лучшая мужская роль»,
«Лучшая женская роль».

Победители фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Справочно:
Этапы проведения Фестиваля «Театральное Приволжье» в сезоне 2023-2024 гг.: региональный этап (сентябрь-ноябрь 2023 года), окружной этап (январь-февраль 2024 года) и финальный этап (март-апрель 2024 года).

Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе