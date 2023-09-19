Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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15 сентября открылся прием заявок на участие в юбилейном V сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.Победители и лауреаты будут определены в следующих номинациях:«Лучший молодежный спектакль»,«Лучший детский спектакль»,«Лучшая режиссерская работа»,«Лучшее музыкальное оформление»,«Лучшее художественное оформление»,«Лучшая мужская роль»,«Лучшая женская роль».Победители фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.Справочно:Этапы проведения Фестиваля «Театральное Приволжье» в сезоне 2023-2024 гг.: региональный этап (сентябрь-ноябрь 2023 года), окружной этап (январь-февраль 2024 года) и финальный этап (март-апрель 2024 года).Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе