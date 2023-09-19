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Продолжается прием заявок на участие в IX фестивале «София»

Новости
Продолжается прием заявок на участие в IX фестивале «София»


С 3 сентября объявлен прием заявок на участие в IX фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Конкурс проводится среди самодеятельных коллективов и исполнителей духовной, русской классической и народной музыки в двух возрастных категориях: детская (10 – 17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше).

Заявки принимаются до 30 октября на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси – www.fondrusi.ru в личном кабинете участников после предварительной регистрации.

Организатором
фестиваля выступают Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и Приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

С полными правилами можно ознакомиться в Положении по ссылке https://fondrusi.ru/sofia/22279.