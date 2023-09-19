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Под Саратовом завершается реконструкция дореволюционного моста

Новости
Под Саратовом завершается реконструкция дореволюционного моста


Мост, который находился в предаварийном состоянии, был включен в список нацпроекта Президента России Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Искусственное сооружение через реку Чекуриха в Татищевском районе подрядчик обещает сдать раньше срока.

Мост был построен в 1913 году на автоподъезде к селу Вязовка от села Большая Каменка. С тех пор основательных работ на сооружении не проводилось. Помимо изношенности самого строения, мост морально устарел: ширина его проезжей части – пять метров. Это значит, что два автомобиля на нем не могли разъехаться.

Фактически мост строится заново. Его протяженность вместе с подходами к сооружению – 340 метров. Ширина проезжей части после реконструкции составит 8 метров. Кроме того, реконструкция, фактически строительство нового моста, позволит снять действующее на нем ограничение – 12 тонн и довести до 100 тонн.

Смонтированы балки, сделаны плиты сопряжения. Сейчас выполняются работы по армированию мостового полотна перед тем, как оно будет заливаться бетоном.

Согласно контракту работы должны завершить к концу октября. Однако, подрядчик планирует закончить реконструкцию раньше срока.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году ведутся работы на 13 мостах и путепроводах (ремонт, реконструкция, строительство)