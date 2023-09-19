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Дом известной семьи Артамоновых включен в Единый государственный реестр

Новости
Дом известной семьи Артамоновых включен в Единый государственный реестр


Еще один дом, который построен в начале XX века, включен в Единый государственный реестр в категории «муниципального значения». Ранее комитет культурного наследия организовал историко-культурную экспертизу для саратовского здания, которое находится на улице Большая Казачья, 24. Исследование подтвердило ценность объекта.

Историки выяснили, что к 1898 году дворовым местом владела семья Шамовых (Алексей, Мария и Игнатий). На тот период на территории находились лишь деревянные постройки. После смерти главы семейства дворовое место разделили и продали. Новым владельцем участка стал Гурий Иванович Артамонов, который к 1915 году выстроил двухэтажный дом с проездной аркой. Хозяин проживал в дворовом флигеле, а новый дом сдавал в аренду.

Напомним, что фамилия Артамоновых известна в Саратове с первой половины XIX века. Часто они выкупали домовладения, а затем строили на них новые дома. Здания сдавали в аренду или продавали за более высокую цену.

В настоящее время комитетом также утверждены границы территории и предмет охраны здания в стиле модерн.