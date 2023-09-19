Градсовет области одобрил Концепцию развития Набережной Саратова

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На заседании Градостроительного совета в Правительстве Саратовской области обсудили концепцию развития территории Саратова в границах улицы Н.Г.Чернышевского, Бабушкина взвоза, границей Волгоградского водохранилища и улицы Большой Садовой.Документ разработал минстрой региона. «Территория состоит из элементов планировочной структуры – кварталов, на которых сформировано порядка 479 земельных участков различной площади, разрешенного использования и вида собственности, - рассказал на заседании Градсовета зампред Правительства области Павел Мигачёв. - Концепцией предлагается упорядочить функциональное зонирование территории, раскрыть потенциал объектов культурного наследия, предусмотреть создание на территории новых объектов досуга и отдыха для детей и взрослых, объектов туристической направленности – создание современного рекреационного пространства, включающего размещение конгресс-холла, аквапарка, парка аттракционов, многофункционального детского развлекательного центра, гостиничного комплекса, новых общественных пространств, парков, современного причала для маломерных судов».Для проведения общественных обсуждений материалы концепции разместили на сайтах минстроя региона и администрации МО «Город Саратов». Также они были рассмотрены на заседании градсовета Саратова и получили широкое освещение в СМИ.Министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов подчеркнул: «В концепции учтены 6 потенциальных инвестиционных площадок, включающих проекты реновации территории Саратовского комбикормового завода, редевелопмента территории завода приборных устройств, строительства многофункционального здания на улице 2-й Садовой, строительства парка аттракционов на Шелковичной, размещения объектов федеральных органов исполнительной власти, а также гостиничного комплекса на улице Провиантской».Концепция развития территории послужит основой для внесения изменений в Генеральный план Саратова, Правила землепользования и застройки города, проект планировки территории, ограниченной улицами Заводской, Чернышевского Н.Г., Бабушкина Взвоза и берегом Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском районах Саратова с проектом межевания в его составе, и позволит применить на данной территории механизм комплексного развития территорий.На Градсовете озвучили поступившие от архитекторов и общественности предложения и замечания по концепции. Также зачитали заключение председателя регионального отделения организации «Союз архитекторов России» Владимира Вирича. Он одобрил концепцию как вектор дальнейшего развития территории, при этом подчеркнув: «На данном этапе принимая концепцию не как основу, а именно как отправную точку, сигнал к началу работы, необходима разработка задания и структуры аналитической части работы, получение поддающихся анализу (т.е. технико-экономических показателей в том числе) осязаемых результатов, которые могут быть утверждены как основа задания следующего этапа. Очевидно, территория, охватываемая концепцией, весьма разнохарактерна и просто слишком велика, чтобы поместиться в одном проекте. Результатом первого аналитического этапа может стать микрорайонирование. Здесь возможен переход к методике нескольких мастер-планов, разных, но объединяемых единой инженерно-транспортной идеей».Члены Градсовета одобрили концепцию развития новой набережной Саратова, рекомендовали минстрою области продолжить работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки с привлечением специалистов Саратовгражданпроекта.