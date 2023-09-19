19 сентября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 сентября
Молодых врачей и работников скорой помощи ждет повышение зарплат
17:00 | 19 сентября
В Воскресенском районе в рамках инициативных проектов обустроили парковую зону
16:01 | 19 сентября
Саратовских школьников приглашают принять участие во Всероссийском открытом уроке о правилах дорожной безопасности
15:02 | 19 сентября
Стартовал V сезон окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
14:35 | 19 сентября
В Год педагога и наставника увеличат зарплату педагогам региона
14:23 | 19 сентября
Для создания проекта «Соловьиной рощи» привлекут профессиональных орнитологов
14:00 | 19 сентября
Продолжается прием заявок на участие в IX фестивале «София»
13:00 | 19 сентября
Под Саратовом завершается реконструкция дореволюционного моста
12:01 | 19 сентября
Дом известной семьи Артамоновых включен в Единый государственный реестр
11:00 | 19 сентября
Градсовет области одобрил Концепцию развития Набережной Саратова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Алгая отметили полувековой юбилей района

Новости
Жители Алгая отметили полувековой юбилей района


Торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию воссоздания Александрово-Гайского муниципального района, состоялись в районном парке отдыха.

В рамках праздничных мероприятий прошёл финал проекта «Под небом единым» и V фестиваль «Алгайское степное мясо».

Все желающие смогли поучаствовать в конкурсе по приготовлению шашлыка.

На «Чайной выставке» зрители смогли насладиться знаменитым алгайским чаем с вареньем, посетить фотовыставку «Люблю по району гулять…», выставку декоративно-прикладного искусства, а также выставку голубей.

Участники выставки-вернисажа «Цветочный карнавал» продемонстрировали композиции флористического искусства.

На выставке «Мировой стол» были представлены кухни 6 национальных культур - русской, казахской, татарской, чеченской, корейской, молдавской, а также казачьей.

Русское, татарское, чеченское и казахское подворья провели свои презентации.

В завершение праздника состоялось чествование и награждение тружеников района, золотых юбиляров семейной жизни, вручение свидетельств о занесении на Доску Почета.