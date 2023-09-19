Жители Алгая отметили полувековой юбилей района

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Торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию воссоздания Александрово-Гайского муниципального района, состоялись в районном парке отдыха.В рамках праздничных мероприятий прошёл финал проекта «Под небом единым» и V фестиваль «Алгайское степное мясо».Все желающие смогли поучаствовать в конкурсе по приготовлению шашлыка.На «Чайной выставке» зрители смогли насладиться знаменитым алгайским чаем с вареньем, посетить фотовыставку «Люблю по району гулять…», выставку декоративно-прикладного искусства, а также выставку голубей.Участники выставки-вернисажа «Цветочный карнавал» продемонстрировали композиции флористического искусства.На выставке «Мировой стол» были представлены кухни 6 национальных культур - русской, казахской, татарской, чеченской, корейской, молдавской, а также казачьей.Русское, татарское, чеченское и казахское подворья провели свои презентации.В завершение праздника состоялось чествование и награждение тружеников района, золотых юбиляров семейной жизни, вручение свидетельств о занесении на Доску Почета.