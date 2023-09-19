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Саратовские школьники участвуют в третьей Менделеевской экологической экспедиции на Урале

Новости
Саратовские школьники участвуют в третьей Менделеевской экологической экспедиции на Урале


В Челябинске состоялось открытие третьей научно-исследовательской программы «Менделеевская экологическая экспедиция», организованой при поддержке Госкорпорации «Росатом». 70 школьников и студентов из шести регионов России собрались, чтобы провести собственные исследования промышленных и природных территорий Челябинской области.

Покорять Урал совместно с наставниками в рамках экологической Менделеевской экспедиции отправились ученики средней школы из поселка Михайловский Саратовской области Амелия Зайнутдинова, Вадим Улюшкин, Оксана Егорова, Дарья Егорова, Матвей Кузьмин и Кристина Серватова. Наставниками школьников стали студенты СГТУ им. Ю.А. Гагарина Зоя Саркисян и Виктор Щукин.

Программа экспедиции началась со знакомства ребят с достопримечательностями Челябинска. Будущие экологи посетили Государственный исторический музей Южного Урала, где узнали о природе региона и увидели знаменитый метеорит. В Центре экологического мониторинга участникам рассказали, как проводится мониторинг качества атмосферного воздуха в Челябинской области.

После этого ребят ждала увлекательная лекция «Микроэлементы или тяжелые металлы: где граница?» от доктора биологических наук, профессора факультета экологии Челябинского государственного университета Альфиры Сибиркиной.

Менделеевская экологическая экспедиция организована сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Федерального экологического оператора (предприятие Госкорпорации «Росатом»), и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Проект входит в программу мероприятий «Престиж работы в промышленной экологии» в составе нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.