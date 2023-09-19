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"Цифровой диктант" пройдет с 29 сентября по 15 октября

Новости
Самая масштабная проверка цифровой грамотности пройдет по всей России с 29 сентября по 15 октября. Всероссийская акция «Цифровой Диктант» пройдет на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф (digitaldictation.ru).

"Цифровой диктант" пройдет с 29 сентября по 15 октября



Диктант проводится с целью мониторинга цифровой грамотности и вовлечения населения в реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Принять участие могут дети с 7 до 13 лет, подростки с 14 до 17 лет, взрослые с 18 до 59 лет, а также старше 60 лет.

Тестирование пройдет в онлайн и офлайн форматах на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения.

Каждое тестирование включает четыре смысловых блока. Первый блок посвящен знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок — новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Участники «Цифрового Диктанта» смогут познакомиться с российскими цифровыми сервисами и продуктами – вопросы помогали составлять представители отечественных ИТ-компаний.

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции. Итогом станет не только общий Индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет узнать зоны роста и улучшить компетенции», — подчеркнул Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант».

«Проект выступает в роли эффективного инструмента, который позволит определить не только уровень цифровой грамотности населения, но и качество реализации тех программ дополнительного образования, которые призваны этот уровень повысить. Всеобщая цифровая грамотность повысит кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества региона в цифровизации», - отметил министр цифрового развития и связи Владимир Старков.