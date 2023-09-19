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В селе Большой Карай идет ремонт памятника воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Новости
В селе Большой Карай идет ремонт памятника воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник установлен в 1978 году на средства жителей Романовского района. Спустя 45 лет жители села продолжают хранить память о земляках, погибших во время Великой Отечественной войны и благоустраивать территорию мемориала. В 2023 году местные жители откликнулись на призыв совместными усилиями отремонтировать памятник в рамках инициативного проекта. На подготовительном этапе жители принимали участие в субботниках по расчистке территории.

На памятнике обновили мемориальные таблички с именами земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Ремонт мемориального объекта проведен с применением композитных материалов. Основание памятника будет выполнено из гранитных плит.

Общая стоимость реализации инициативного проекта составит 1,2 млн. рублей, в том числе 75,5% от общей стоимости составил размер субсидии из областного бюджета, 10,9% - размер средств, выделенных из местного бюджета, 10,1% вложили предприниматели и 3,5% – местные жители.

Справочно:

В Большекарайском муниципальном образовании Романовского района на сегодняшний день проживает 7 тружеников тыла.

Село Большой Карай – малая родина двух Героев Советского Союза Белозерцева Николая Александровича и Сосина Николая Федоровича и Героя России, командира 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии Белоглазова Александра Михайловича.