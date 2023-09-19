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Саратовская область вошла в федеральный топ-15 по открытости бюджета

Новости
Саратовская область вошла в федеральный топ-15 по открытости бюджета


Второй год подряд специалисты Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации выражают благодарность руководству Саратовской области и коллективу регионального министерства финансов. Нашу область отметили за высокие показатели в рейтинге субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год. По его итогам область вошла в топ-15 по России и стала третьей среди регионов Приволжского федерального округа.

Министерство финансов Саратовской области следит за тем, чтобы размещаемая информация соответствовала потребностям и запросам жителей региона. Ведомство взаимодействует со всеми участниками бюджетного процесса при наполнении ресурса контентом и благодарит всех за проделанную работу.

Результаты рейтинга учитываются Минфином России в оценке качества управления региональными финансами, что является важнейшим показателем эффективной работы Правительства области в этой сфере.

Отдельно оцениваются инновационные подходы регионов по представлению бюджетных данных, из которых формируется «Библиотека лучшей практики». Опыт Саратовской области неоднократно был отмечен федеральными экспертами.

Статус региона с «очень высоким уровнем бюджетных данных» Саратовская область стабильно подтверждает с 2018 года. Министерство финансов области продолжит работу для сохранения достигнутого уровня открытости.