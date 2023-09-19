Завод из Саратовской области поставил 17 троллейбусов в Брянск

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ПК «Транспортные системы» выполнила контракт на производство и поставку 17 троллейбусов «Адмирал» в Брянск. Машины собраны на площадке предприятия в Саратовской области. Поставка организована при поддержке Минтранса России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Низкопольные троллейбусы «Адмирал» производят на Энгельсском заводе электрического транспорта. Адаптированная под российские условия эксплуатации тяговая батарея позволяет машине преодолевать на автономном ходу без подключения к контактной сети до 20 км. Салон оборудован мультимедийными комплексами, USB-разъемами для зарядки мобильных гаджетов, а также системами климат-контроля.