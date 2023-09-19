Владельцев недвижимости призвали проверить результаты кадастровой оценки

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Спикерами выступили министр экономического развития области Андрей Разборов, министр области – председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко, заместитель директора ГБУ «Госкадастроценка» Елена Беспалова.«Кадастровая стоимость объектов недвижимости отражает объективно сложившуюся социально-экономическую ситуацию в конкретный момент времени. Оценка не ставит своей основной целью увеличение налоговой нагрузки на правообладателей. Если и происходит рост кадастровой стоимости как налоговой базы, то происходит он по причине объективного изменения влияющих на результат оценки внешних факторов», - отметила Екатерина Лавренко.Кадастровая оценка носит массовый характер, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, которые установлены приказом Росреестра. В этом году кадастровой оценке подлежат 2 млн объектов недвижимости.Также Екатерина Лавренко подчеркнула, что налог на имущество физических лиц для жилых помещений не может вырасти более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость их собственности выросла.Андрей Разборов сообщил, что по последним отчетным данным на территории Саратовской области 914,5 тысяч человек являются плательщиками налога на имущество, вопрос о кадастровой оценке затрагивает большое количество граждан.Министр призывал оперативно сообщать об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости: «Заявления принимаются в многофункциональных центрах. Сделать это можно до 21 сентября текущего года».После вступления в силу новой кадастровой оценки правообладатели вправе и после 1 января 2024 года обратиться с заявлением в Центр государственной кадастровой оценки об исправлении ошибок, допущенных при ее определении.Относительно вопроса о льготах по налогу на имущество по кадастровой стоимости было отмечено, что к льготным категориям граждан, которые не уплачивают налоги относятся пенсионеры, инвалиды 1 и 2 группы, военнослужащие, ветераны боевых действий, семьи военнослужащих, потерявшие кормильца.При исчислении налога на имущество физических лиц предоставляются налоговые вычеты в размере 50 кв.м в отношении жилых домов, 20 кв.м по квартирам и по комнатам 10 кв.м. на ставку налога. Право на налоговую льготу имеют собственники жилых домов и дачники в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м.