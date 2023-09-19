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На «цифровых кафедрах» студенты Саратова получат дополнительное образование в сфере ИТ

Новости
Более 2 000 студентов в рамках проекта «Цифровые кафедры» смогут бесплатно пройти профессиональную переподготовку по дополнительному направлению ИТ-профиля.

На «цифровых кафедрах» студенты Саратова получат дополнительное образование в сфере ИТ


В прошлом году впервые «цифровые кафедры» открыли свои двери в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И.Вавилова и Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского.

Проект набирает обороты, и если в прошлом году реализовывалось 5 учебных программ, то в 2023/2024 году 9 дополнительных профессиональных программ переподготовки прошли рецензирование ведущих ИТ-компаний и образовательных учреждений региона.

«Цифровые кафедры» - это образовательный проект, запущенный министерством науки и высшего образования совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в апреле 2022 года с целью обеспечения приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями.

Во время учёбы студенты пройдут стажировки и практики в крупнейших компаниях и получат возможность трудоустройства. Преподаватели в проекте «Цифровые кафедры» - практикующие специалисты из Сбера, Яндекса, Авито, VK, Озона, Лаборатории Касперского, ДНС и других ИТ-лидеров.

Срок подачи документов заканчивается 30 сентября, количество мест ограничено. Обучение доступно для студентов со 2 по 4 курсы бакалавриата, с 3 по 5 курс специалитета, студентам магистратуры (не ИТ-профиля) и ординатуры.

«В прошлом году в саратовские вузы для обучения на «цифровых кафедрах» поступило более 1500 студентов. Для обучающихся в этом году - это снова большая возможность получить востребованное дополнительное образование, стать конкурентоспособными кадрами на современном рынке труда в условиях развития цифровой экономики в стране», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.