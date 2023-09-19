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В Балашове прошел «Фестиваль героев»

Новости
В Балашове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся «Фестиваль героев». Мероприятие в честь воинов специальной военной операции из Саратовской области, несмотря на прохладную и дождливую погоду, собрало в парке имени Куйбышева около 6000 гостей фестиваля.

В Балашове прошел «Фестиваль героев»


Ещё несколько тысяч балашовцев и саратовцев посмотрели прямую трансляцию праздника на официальном портале фестивальгероев64.рф и в социальных медиа фестиваля. Запись эфира доступна для просмотра на всех ресурсах проекта.

Перед началом концерта на светодиодных экранах была представлена мультимедийная выставка «Портреты Саратовских героев СВО», которая постоянно обновляется. Галерея уже насчитывает более 300 снимков воинов нашего региона..

В парке рядом с фонтаном работала мобильная площадка по сдаче норм ГТО от министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и районной администрации. Смельчаки проверили свою физическую подготовку в нестандартных погодных условиях.

Глава Балашовского муниципального района Павел Петраков, приветствуя «Фестиваль героев» и семьи участников СВО, сказал, что гордится земляками, отстаивающими интересы России.

На празднике выступили вокалисты местного центра культуры, саратовская группа «Манго-Экспресс» и обладатель Кубка мира, кавалер серебряного ордена «За заслуги перед Отечеством» в области культуры Дмитрий Храмков (Москва)..

Приятным сюрпризом для участников «Фестиваля героев» стал очередной «Телемост Саратовская область-Донбасс». На прямую видеосвязь в режиме переклички с Балашовом из различных точек специальной операции вышли герои-земляки. Бойцы немного рассказали о фронтовых буднях, поблагодарили балашовцев за помощь и поддержку, которую они постоянно ощущают, и пообещали скоро вернуться с победой.

На мероприятии также состоялась традиционная акция «Благодарность героям» с записью видеопосланий воинам-освободителям.