19 сентября 2023 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 18 сентября
"Цифровой диктант" пройдет с 29 сентября по 15 октября
16:02 | 18 сентября
В селе Большой Карай идет ремонт памятника воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
15:02 | 18 сентября
Саратовская область вошла в федеральный топ-15 по открытости бюджета
14:00 | 18 сентября
Завод из Саратовской области поставил 17 троллейбусов в Брянск
13:03 | 18 сентября
Владельцев недвижимости призвали проверить результаты кадастровой оценки
12:01 | 18 сентября
На «цифровых кафедрах» студенты Саратова получат дополнительное образование в сфере ИТ
11:02 | 18 сентября
В Балашове прошел «Фестиваль героев»
10:00 | 18 сентября
Компания «Энергомашкомплект» планирует реализовать в регионе инвестпроекты на 1 млрд рублей
09:00 | 18 сентября
Новая спортивная арена в Саратове будет введена в строй до конца этого года
07:30 | 16 сентября
Елена Батурина поздравила участников «Теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Компания «Энергомашкомплект» планирует реализовать в регионе инвестпроекты на 1 млрд рублей

Новости
Губернатор Роман Бусаргин встретился с руководством компании «Энергомашкомплект». Это крупнейший в России производитель трубопроводной арматуры. В его структуру входят 6 предприятий, в том числе 3 – в Саратовской области.
Компания «Энергомашкомплект» планирует реализовать в регионе инвестпроекты на 1 млрд рублей



Компания планирует реализовать в регионе ряд инвестпроектов. Под один из них предусмотрена площадка бывшего завода «Тантроникс» в пос. Зоринский. Здесь планируют разместить цех по выпуску крупнотоннажного оборудования для газовой промышленности, а также новый административно-бытовой корпус. Проект инвесторы обещают реализовать в 2024 году. Ожидаемый объём инвестиций – 500 млн рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.

Также планируется развитие действующей площадки Саратовского арматурного завода на проспекте 50 лет Октября. Компания хочет организовать здесь цех, который будет изготавливать высокотехнологичное оборудование для нефтегазового сектора. В проект планируется вложить более 500 млн рублей, создать 150 новых рабочих мест.

Роман Бусаргин поручил оказать поддержку этим проектам. В частности, минпрому поручено помочь с техническим присоединением к сетям, министерству инвестиционной политики – рассмотреть возможность льготного налогообложения предприятий.