Компания «Энергомашкомплект» планирует реализовать в регионе инвестпроекты на 1 млрд рублей

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Компания планирует реализовать в регионе ряд инвестпроектов. Под один из них предусмотрена площадка бывшего завода «Тантроникс» в пос. Зоринский. Здесь планируют разместить цех по выпуску крупнотоннажного оборудования для газовой промышленности, а также новый административно-бытовой корпус. Проект инвесторы обещают реализовать в 2024 году. Ожидаемый объём инвестиций – 500 млн рублей, будет создано 300 новых рабочих мест.Также планируется развитие действующей площадки Саратовского арматурного завода на проспекте 50 лет Октября. Компания хочет организовать здесь цех, который будет изготавливать высокотехнологичное оборудование для нефтегазового сектора. В проект планируется вложить более 500 млн рублей, создать 150 новых рабочих мест.Роман Бусаргин поручил оказать поддержку этим проектам. В частности, минпрому поручено помочь с техническим присоединением к сетям, министерству инвестиционной политики – рассмотреть возможность льготного налогообложения предприятий.