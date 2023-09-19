Новая спортивная арена в Саратове будет введена в строй до конца этого года

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Решение позволит ввести в эксплуатацию новую спортивную арену до конца 2023 года. Общая площадь спорткомплекса будет составлять 9,3 тыс. кв. м. Он сможет вместить более 2 тыс. зрителей.Здесь планируется проводить соревнования по игровым видам спорта:баскетболу;волейболу;гандболу;мини-футболу.Появление спорткомплекса обеспечит спортивные команды из Саратова собственной площадкой для проведения домашних матчей и тренировок. Кроме того, на базе нового спорткомплекса будут проходить соревнования различного уровня.Это последний спортивный долгострой в Саратове, который на протяжении 10 лет был заброшен и в настоящее время при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина достраивается.