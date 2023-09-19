Новая спортивная арена в Саратове будет введена в строй до конца этого года
Правительство РФ выделило 317,4 млн рублей на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Протон-Арена» в Саратове
Решение позволит ввести в эксплуатацию новую спортивную арену до конца 2023 года. Общая площадь спорткомплекса будет составлять 9,3 тыс. кв. м. Он сможет вместить более 2 тыс. зрителей.
Здесь планируется проводить соревнования по игровым видам спорта:
баскетболу;
волейболу;
гандболу;
мини-футболу.
Появление спорткомплекса обеспечит спортивные команды из Саратова собственной площадкой для проведения домашних матчей и тренировок. Кроме того, на базе нового спорткомплекса будут проходить соревнования различного уровня.
Это последний спортивный долгострой в Саратове, который на протяжении 10 лет был заброшен и в настоящее время при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина достраивается.
Решение позволит ввести в эксплуатацию новую спортивную арену до конца 2023 года. Общая площадь спорткомплекса будет составлять 9,3 тыс. кв. м. Он сможет вместить более 2 тыс. зрителей.
Здесь планируется проводить соревнования по игровым видам спорта:
баскетболу;
волейболу;
гандболу;
мини-футболу.
Появление спорткомплекса обеспечит спортивные команды из Саратова собственной площадкой для проведения домашних матчей и тренировок. Кроме того, на базе нового спорткомплекса будут проходить соревнования различного уровня.
Это последний спортивный долгострой в Саратове, который на протяжении 10 лет был заброшен и в настоящее время при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина достраивается.