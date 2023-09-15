15 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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Музею «Саратовского калача» исполнилось три года

Новости
На день рождения музея «Саратовский калач» пришло более 130 гостей. Напомним, старт этому образовательно-просветительскому проекту был дан 12 сентября 2020 года. В этом году для участников праздника были организованы экскурсии и розыгрыш призов.
Музею «Саратовского калача» исполнилось три года



В ходе экскурсии по музею его директор - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Технологии продуктов питания» факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий Вавиловского университета Мария Белова рассказала об истории земледелия, о мукомольном производстве и видах зерновых культур в Поволжье, а также представила центральную часть экспозиции и стенд «Калашный ряд» с калачами, произведенными в России и других странах.

Гости музея оценили уникальное собрание предметов русского быта, пространство для проведения мастер-классов и торговую лавку, где была представлена сувенирная продукция, изготовленная в инжиниринговом центре Вавиловского университета.

Во время дегустации Саратовского калача главный технолог лаборатории Анатолий Догадин рассказал о пшенице особого сорта, которая используется для его производства, и технологическом процессе изготовления изделия. У участников дегустации была возможность проверить качество калача, изготовленного в учебной лаборатории, которая была создана на территории музея благодаря госпрограмме поддержки вузов «Приоритет 2030».