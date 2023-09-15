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Школьники Балтайского района смогут изучать азы аграрной науки в новых агроклассах

Новости
На базе средней общеобразовательной школы села Балтай открылись три агрокласса Вавиловского университета по инженерно-технологическому, биологическому и экономическому направлениям подготовки.
Школьники Балтайского района смогут изучать азы аграрной науки в новых агроклассах



На установочном занятии-викторине «Физиологические загадки нашего организма» агроклассники в игровой форме расширили свои знания в области биологии человеческого организма и узнали о направлениях подготовки на факультете.

Также школьники активно участвовали в экспериментах по изучению электромагнитной индукции, познакомились с разработками ученых университета и узнали про возможность реализации своих идей через агростартапы на мастер-классе «Измерение Вселенной». Им были представлены видеовизитки факультетов университета, виртуальный тур по ветеринарному госпиталю и последние достижения, связанные с цифровизацией университета.

На мероприятиях, приуроченных к открытию агроклассов, обучающимся презентовали образовательную платформу «VAVILOV», на которой они смогут подготовиться к ЕГЭ и расширить теоретические и практические знания по учебным предметам.

«Обучение агроклассников будет проходить в образовательном центре «Точка Роста», созданном и оснащенном в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным», - прокомментировала представитель Вавиловского университета Виолетта Дмитриева.