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В Саратове построен газопровод для подключения домовладений многодетных семей

Новости
Специалисты «Саратовгаз» построили и ввели в эксплуатацию распределительные сети высокого и низкого давления общей протяженностью 3,7 км в поселке Жасминный города Саратова и установили пункт редуцирования газа.
В Саратове построен газопровод для подключения домовладений многодетных семей



В результате созданы условия для подключения к природному газу более 100 домовладений на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Проект реализован в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.

«Наши специалисты принимают заявки на догазификацию от жителей поселка. Сегодня мы подключили к новым сетям первое домовладение. Подключения других потребителей продолжим по мере готовности их домовладений к приему газа», – отметил генеральный директор АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.

Специалисты минпромэнерго готовы ответить на вопросы, касающиеся газификации и догазификации. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» - виджет можно найти на сайте минпромэнерго и страничке (https://vk.com/minprom64) ВКонтакте. Кроме того, задать вопросы можно через страницы минпрома в социальных сетях. Их зафиксирует система «Инцидент Менеджмент» и направит отраслевым специалистам.