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В Саратове завершился турнир по футболу Национальной студенческой футбольной лиги

Новости
Турнир Всероссийских комплексных соревнований по футболу Национальной студенческой футбольной лиги 2023 завершился матчами СГУ имени Н.Г. Чернышевского против ЛГУ имени В. Даля и ПИУ имени П.А. Столыпина против СевГУ.

В Саратове завершился турнир по футболу Национальной студенческой футбольной лиги

В первой игре за победу боролись команды Саратовского университета и ЛГУ. Матч закончился со счётом 1:1.

«У нас 2 поражения и одна ничья, в принципе, играем неплохо. Уровень команд для нас высокий, поэтому мы играем – как будто сдаём экзамен. Общее впечатление от турнира положительное. Спасибо НСФЛ и волонтёрам. От проживания до проезда – всё великолепно. Мы съездили на Волгу и в парк Покорителей космоса. Саратов – прекрасный город», – подытожил главный тренер футбольной команды Луганского университета Дмитрий Курбатский.

Команда СГУ по итогу трёх матчей выиграла в двух встречах и завершила домашний мини-турнир ничьей.

«Все ребята старались, спасибо им за такое отношение к игре. По ходу матча сегодня немного не хватило напора, хотелось бы видеть от них большего. В домашнем турнире набрали 7 очков и провели его достойно. Будем готовиться к туру в Ессентуках, там тоже нужно показать максимальный результат, чтобы попасть в лигу следующего ранга», – пояснил тренер команды СГУ Алан Дряев.

В этот же день на поле встретились ПИУ имени П.А. Столыпина и Севастопольского государственного университета. Матч закончился победой саратовской команды со счётом 2:0.

«Наши футболисты выложились на полную, спасибо им за самоотдачу, боевой дух, настрой и серьёзный подход к делу. Результат турнира можно назвать положительным. Качество игры было на отличном уровне, что и позволило в итоге одержать две победы. На данный момент мы находимся на втором месте, но многие наши соперники ещё не доиграли чемпионат, поэтому будем ждать результаты», – прокомментировал результаты тура директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Глеб Крючков.

По результатам 12 игр будут выявлены ТОП-4 команды, которые примут участие в Суперфинале с сохранением достигнутых результатов (набранные очки, забитые и пропущенные голы, желтые и красные карточки, иная статистическая информация) по итогам турнира.