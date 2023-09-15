В Саратове завершился турнир по футболу Национальной студенческой футбольной лиги

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В первой игре за победу боролись команды Саратовского университета и ЛГУ. Матч закончился со счётом 1:1.«У нас 2 поражения и одна ничья, в принципе, играем неплохо. Уровень команд для нас высокий, поэтому мы играем – как будто сдаём экзамен. Общее впечатление от турнира положительное. Спасибо НСФЛ и волонтёрам. От проживания до проезда – всё великолепно. Мы съездили на Волгу и в парк Покорителей космоса. Саратов – прекрасный город», – подытожил главный тренер футбольной команды Луганского университета Дмитрий Курбатский.Команда СГУ по итогу трёх матчей выиграла в двух встречах и завершила домашний мини-турнир ничьей.«Все ребята старались, спасибо им за такое отношение к игре. По ходу матча сегодня немного не хватило напора, хотелось бы видеть от них большего. В домашнем турнире набрали 7 очков и провели его достойно. Будем готовиться к туру в Ессентуках, там тоже нужно показать максимальный результат, чтобы попасть в лигу следующего ранга», – пояснил тренер команды СГУ Алан Дряев.В этот же день на поле встретились ПИУ имени П.А. Столыпина и Севастопольского государственного университета. Матч закончился победой саратовской команды со счётом 2:0.«Наши футболисты выложились на полную, спасибо им за самоотдачу, боевой дух, настрой и серьёзный подход к делу. Результат турнира можно назвать положительным. Качество игры было на отличном уровне, что и позволило в итоге одержать две победы. На данный момент мы находимся на втором месте, но многие наши соперники ещё не доиграли чемпионат, поэтому будем ждать результаты», – прокомментировал результаты тура директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Глеб Крючков.По результатам 12 игр будут выявлены ТОП-4 команды, которые примут участие в Суперфинале с сохранением достигнутых результатов (набранные очки, забитые и пропущенные голы, желтые и красные карточки, иная статистическая информация) по итогам турнира.