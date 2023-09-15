Донецкий академический симфонический оркестр и пианистка Валентина Лисица представят программу #Оркестрнепокорённых

просмотров: 35

В программе - произведения великих русских композиторов: М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Бородина, Д. Шостаковича и С. Прокофьева.Концерт состоится в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана министерства культуры РФ при организационной поддержке Росконцерта.В сентябре 2023 года Донецкая государственная академическая филармония отмечает две важные даты – 90-летие оркестра и 80-летие со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.- Для всех саратовских поклонников классической музыки большая радость встретить эти праздники со своими соотечественниками. Донбасс и другие регионы России объединяет один язык, многовековая история, культура и, конечно же, музыка. Сегодня, когда Донбасс и вся страна противостоят нацизму и коллективному Западу, великие и жизнеутверждающие произведения русских классиков в исполнении донецких музыкантов звучат по-особому. Уверена, что великая музыка донесёт чувства и переживания жителей сражающегося Донбасса, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.