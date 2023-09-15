Для водителей скорой помощи организовали совещание по вопросам дорожной безопасности

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Впервые в совещании в режиме видеоконференции приняли участие все лечебные учреждения области, в состав которых входят бригады скорой медицинской помощи. Для водителей всех подстанций было проведено совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения при оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению области.⠀Представитель Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области представил общую статистику по ДТП, основные нарушения водителей, а также еще раз озвучил ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.«Скорая помощь – всегда на передовой. Круглосуточно, без праздничных и выходных дней автомобили скорой помощи выезжают по самым разным вызовам. Неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские, специализированные бригады спешат на вызов, чтобы оказать квалифицированную помощь человеку, находящемуся в критической ситуации. При этом они не должны забывать о правилах дорожного движения, а также о том, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пациента в карете скорой помощи», - отметил главный врач Станции скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Олег Андрущенко.В дальнейшем такие совещания планируется проводить на постоянной основе.