15 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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Для водителей скорой помощи организовали совещание по вопросам дорожной безопасности

Новости
На площадке Саратовской областной станции скорой помощи обсудили вопрос безопасности дорожного движения при оказании неотложной помощи
Для водителей скорой помощи организовали совещание по вопросам дорожной безопасности


Впервые в совещании в режиме видеоконференции приняли участие все лечебные учреждения области, в состав которых входят бригады скорой медицинской помощи. Для водителей всех подстанций было проведено совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения при оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению области.

⠀Представитель Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области представил общую статистику по ДТП, основные нарушения водителей, а также еще раз озвучил ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения.

«Скорая помощь – всегда на передовой. Круглосуточно, без праздничных и выходных дней автомобили скорой помощи выезжают по самым разным вызовам. Неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские, специализированные бригады спешат на вызов, чтобы оказать квалифицированную помощь человеку, находящемуся в критической ситуации. При этом они не должны забывать о правилах дорожного движения, а также о том, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пациента в карете скорой помощи», - отметил главный врач Станции скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Олег Андрущенко.

В дальнейшем такие совещания планируется проводить на постоянной основе.