В области реализуется проект по адаптации особенных детей

просмотров: 64

«Занятия проводятся в городах Саратове и Энгельсе. Здесь дети и молодые люди учатся готовить полуфабрикаты и готовую еду, теоретически, возможную к дальнейшей реализации. Правда, в роли покупателей выступают пока только их родители. Но для ребят это большой прорыв в их развитии. Задача этих занятий - привить навыки коммуникации и взаимодействия, отчасти это даже трудовые навыки, которые пригодятся в жизни», - отметила директор Центра содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» Оксана Карелина.Мероприятия проходят в рамках проекта Фонда президентских грантов «Территория Развития Самостоятельности для подростков и молодых людей с ментальными особенностями развития».Напоминаем, до 16 октября продолжается прием заявок на первый конкурс 2024 года Фонда президентских грантов. Зарегистрироваться и подать заявку можно по ссылке https://clck.ru/35haFE.