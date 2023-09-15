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Власти прислушаются к мнению дачников при строительстве Столыпинского индустриального парка

Новости
Вчера состоялась встреча встреча министра инвестиционной политики области Александра Марченко и руководителя ООО «Управляющая компания «Столыпинский индустриальный парк» Алексея Лихачева с заинтересованными жителями поселков Соколовый, Жасминный, Дачный и представителями местных СНТ для обсуждения проекта развития Столыпинского индустриального парка. Во встрече также приняли участие представители департамента Гагаринского административного района Саратова и проектировщики индустриального парка.




Жители задали ряд вопросов, касающихся экологической составляющей проекта. Отмечено, что каждый из резидентов парка обязательно будет проходить специальный отбор, в том числе по экологическому обоснованию своего проекта.

На территории парка будут построены современные высокопроизводительные локальные очистные сооружения. Они запроектированы с учётом возможной максимальной нагрузки на случай обильных осадков.

Алексей Лихачев выступил с предложением обустроить рекреационную зону: детские, спортивные площадки и места отдыха для горожан. Свои предложения о наполнении и расположении этой зоны жители могут направить в министерство инвестиционной политики, управляющую компанию.  Дополнительно предложил жителям войти в комиссию по отбору резидентов промпарка, чтобы иметь возможность контролировать этот процесс.

Представитель министерства природных ресурсов и экологии предложила представителям индустриального парка провести обследование качества воды в местных прудах , которые примыкают к будущему парку. По желанию жителей, пробы воды могут брать постоянно, в том числе когда индустриальный парк заработает.

По итогам встречи было принято решение о создании общественного совета местных жителей, который будет сопровождать реализацию этого проекта.

«Региональные и муниципальные власти, управляющая компания ООО «УК СИП» очень внимательно относятся к появившимся обращениям граждан, выражающим опасения по поводу нового объекта. Мы открыты к обсуждению проекта, готовы принимать критику и работать с ней. Именно поэтому предлагается создать общественный совет, в который войдут местные жители близлежащий территорий. Уверен, что, учитывая мнения граждан, вместе мы сможем найти верное решение», - отметил Александр Марченко.

И сегодня же Губернатор области Роман Бусаргин во время эфира ответил на вопрос жителей, возможно ли при строительстве индустриального парка какое-то загрязнение для окружающей среды. «Отвечу жестко – загрязнение невозможно. Проектом будут предусмотрены все экологические нормы. Если вопросы, люди переживают. Каскад прудов я прекрасно знаю, он будет сохранен. Никаких загрязнений не будет. Опасения напрасны».