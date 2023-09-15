15 сентября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:00 | 15 сентября
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14:00 | 15 сентября
Для водителей скорой помощи организовали совещание по вопросам дорожной безопасности
13:03 | 15 сентября
В области реализуется проект по адаптации особенных детей
12:01 | 15 сентября
Власти прислушаются к мнению дачников при строительстве Столыпинского индустриального парка
11:02 | 15 сентября
От гриппа в Саратовской области привито уже более 220 тысяч человек
10:00 | 15 сентября
Нацпроект «Демография»: свыше 400 саратовских семей воспользовались услугой «Детский сад на час»
09:00 | 15 сентября
Несколько сотен новых рабочих мест будет создано в АПК региона до конца 2023 года
21:17 | 14 сентября
Александр Карнюшин о Кумысной поляне: "Губернатор помогает сохранить зеленый оазис города"
18:00 | 14 сентября
Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг завершили досрочно
17:00 | 14 сентября
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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От гриппа в Саратовской области привито уже более 220 тысяч человек

Новости
От гриппа в Саратовской области привито уже более 220 тысяч человек


В рамках Национального календаря прививок Министерством здравоохранения РФ в область поставлено 216 070 доз вакцины Совигрипп для вакцинации детского населения и 381 680 доз вакцины Совигрипп и Ултрикс квадри для вакцинации взрослых.

Вакцинация от гриппа продолжается. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в развернутых мобильных и круглосуточных прививочных пунктах.

Выбирайте удобный для себя мобильный пункт вакцинации в своем городе

Саратов
ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева»
ул. Бахметьевская 49, корп. 1 ТЦ "Арига" (Понедельник-пятница)
ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И.Разумовского»
ул. имени В.И. Чапаева, 61 на базе Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных (Понедельник-пятница)
ГУЗ «СГКБ № 5»
ул. Большая Садовая 153/163 ТЦ "Город" (Понедельник - суббота)
ГУЗ «СГП № 6»
площадь имени Г.К. Орджоникидзе, 1 ТЦ "Оранжевый" (Понедельник-пятница)

Энгельс
ГАУЗ «ЭГКБ № 1»
ул. Тельмана, 25, Энгельс ТЦ "Облака". 14.09.2023
просп. Химиков, 1, стр. 5, Энгельс Гипермаркет "Лента" 15.09.2023; 20.09.2023
просп. Фридриха Энгельса, 79, Энгельс Покровский рынок 15.09.2023; 22.09.2023
ГУЗ «ЭГП № 1» площадь Ленина, 4, Энгельс ТЦ "Лазурный" (Вторник, четверг)

Балашов
ГУЗ СО "Балашовская РБ" ул. Энтузиастов, 1, Балашов ТЦ "Пассаж" (Ежедневно)

Балаково
ГУЗ СО «БРП»
ул. Ленина, 91, Балаково Рынок "Альянс» (По вторникам)
ул. Трнавская, 24, Балаково ТЦ "Грин Хаус" (По средам)
ул. Пролетарская, 50/1, Балаково Рынок "Старград" (По четвергам)
ул. Комарова, 117, Балаково Гипермаркет "Лента" ( По пятницам)
ул. Вокзальная, 4 сельско-хозяйственная ярмарка у ж/д вокзала (По субботам)