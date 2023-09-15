От гриппа в Саратовской области привито уже более 220 тысяч человек

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В рамках Национального календаря прививок Министерством здравоохранения РФ в область поставлено 216 070 доз вакцины Совигрипп для вакцинации детского населения и 381 680 доз вакцины Совигрипп и Ултрикс квадри для вакцинации взрослых.Вакцинация от гриппа продолжается. Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в развернутых мобильных и круглосуточных прививочных пунктах.ГУЗ «СГКБ № 1 им.Ю.Я.Гордеева»ул. Бахметьевская 49, корп. 1 ТЦ "Арига" (Понедельник-пятница)ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И.Разумовского»ул. имени В.И. Чапаева, 61 на базе Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных (Понедельник-пятница)ГУЗ «СГКБ № 5»ул. Большая Садовая 153/163 ТЦ "Город" (Понедельник - суббота)ГУЗ «СГП № 6»площадь имени Г.К. Орджоникидзе, 1 ТЦ "Оранжевый" (Понедельник-пятница)ГАУЗ «ЭГКБ № 1»ул. Тельмана, 25, Энгельс ТЦ "Облака". 14.09.2023просп. Химиков, 1, стр. 5, Энгельс Гипермаркет "Лента" 15.09.2023; 20.09.2023просп. Фридриха Энгельса, 79, Энгельс Покровский рынок 15.09.2023; 22.09.2023ГУЗ «ЭГП № 1» площадь Ленина, 4, Энгельс ТЦ "Лазурный" (Вторник, четверг)ГУЗ СО "Балашовская РБ" ул. Энтузиастов, 1, Балашов ТЦ "Пассаж" (Ежедневно)ГУЗ СО «БРП»ул. Ленина, 91, Балаково Рынок "Альянс» (По вторникам)ул. Трнавская, 24, Балаково ТЦ "Грин Хаус" (По средам)ул. Пролетарская, 50/1, Балаково Рынок "Старград" (По четвергам)ул. Комарова, 117, Балаково Гипермаркет "Лента" ( По пятницам)ул. Вокзальная, 4 сельско-хозяйственная ярмарка у ж/д вокзала (По субботам)