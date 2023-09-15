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Нацпроект «Демография»: свыше 400 саратовских семей воспользовались услугой «Детский сад на час»

Новости
Нацпроект «Демография»: свыше 400 саратовских семей воспользовались услугой «Детский сад на час»


В Саратовской области учреждения социального обслуживания семьи и детей оказывают комплексную и всестороннюю помощь родителям, воспитывающим детей.

Напомним, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – важное направление национального проекта Президента страны Владимира Путина «Демография».

На сегодняшний день одной из наиболее популярных услуг у жителей региона остается кратковременный присмотр за детьми. Социальная услуга предоставляется бесплатно семьям с детьми от трех до семи лет, состоящим на обслуживании в центрах «Семья».

Услуга позволяет оставить детей под присмотром до четырех часов в день. Особенно актуальна такая помощь при отсутствии у семьи старших родственников – бабушек и дедушек.

«Пока родители оформляют льготы, пособия или решают вопросы с трудоустройством, дети интересно и с пользой проводят время. Для ребят организован интересный досуг: развивающие занятия, сюжетно-ролевые, настольные игры и многое другое», – рассказывает заместитель директора по методической работе центра «Семья» Саратова Марина Коровина.

Воспользоваться социальной услугой могут жители Балаковского, Балашовского, Духовницкого, Ивантеевского, Калининского, Озинского, Перелюбского, Питерского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Советского, Хвалынского районов области и г. Саратова.

«В текущем году за услугой кратковременного присмотра обратились 412 семей, в которых воспитывается 556 детей от трех до семи лет. Параллельно с занятиями «Детского сада на час» специалисты также ведут работу с родителями – помогают справиться с периодами адаптации ребенка к детскому саду или школе, оказывают психологическую помощь и поддержку», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.

Отметим, что нацпроект «Демография» сегодня включает в себя множество актуальных направлений работы, в том числе по поддержке и сопровождению семей с детьми, старшего поколения.