Нацпроект «Демография»: свыше 400 саратовских семей воспользовались услугой «Детский сад на час»

просмотров: 82

В Саратовской области учреждения социального обслуживания семьи и детей оказывают комплексную и всестороннюю помощь родителям, воспитывающим детей.Напомним, что поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – важное направление национального проекта Президента страны Владимира Путина «Демография».На сегодняшний день одной из наиболее популярных услуг у жителей региона остается кратковременный присмотр за детьми. Социальная услуга предоставляется бесплатно семьям с детьми от трех до семи лет, состоящим на обслуживании в центрах «Семья».Услуга позволяет оставить детей под присмотром до четырех часов в день. Особенно актуальна такая помощь при отсутствии у семьи старших родственников – бабушек и дедушек.«Пока родители оформляют льготы, пособия или решают вопросы с трудоустройством, дети интересно и с пользой проводят время. Для ребят организован интересный досуг: развивающие занятия, сюжетно-ролевые, настольные игры и многое другое», – рассказывает заместитель директора по методической работе центра «Семья» Саратова Марина Коровина.Воспользоваться социальной услугой могут жители Балаковского, Балашовского, Духовницкого, Ивантеевского, Калининского, Озинского, Перелюбского, Питерского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Советского, Хвалынского районов области и г. Саратова.«В текущем году за услугой кратковременного присмотра обратились 412 семей, в которых воспитывается 556 детей от трех до семи лет. Параллельно с занятиями «Детского сада на час» специалисты также ведут работу с родителями – помогают справиться с периодами адаптации ребенка к детскому саду или школе, оказывают психологическую помощь и поддержку», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.Отметим, что нацпроект «Демография» сегодня включает в себя множество актуальных направлений работы, в том числе по поддержке и сопровождению семей с детьми, старшего поколения.